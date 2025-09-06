Gobernador priista de Durango se declara “claudista”

Redacción

Durango.-El gobernador priista de Durango, Esteban Villegas Villarreal, dio un espaldarazo a la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno, elogió sus políticas administrativas y se declaró “claudista”.

“En Durango tiene amigos, en Durango, siéntase como con su familia y, a pesar de qué a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy ‘claudista’, que no se les olvide”, señaló.

Durante la visita de trabajo de Sheinbaum Pardo a Durango, donde presentó un informe estatal de gobierno, el priista llenó de elogios a la mandataria federal.

Presumió que en aquel estado todas las autoridades gubernamentales, legisladores, magisterio y ciudadanos están unidos.

El priista afirmó que los avances y logros en el primer año de gobierno de Sheinbaum, “ya se sienten y perciben en una mejor calidad de vida para los duranguenses”.

A diferencia de otros gobernadores de oposición que son abucheados en eventos oficiales, Esteban Villegas fue aplaudido en su mayoría por los asistentes.

“Durango se complace en tener nuevamente la visita oficial de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su gabinete, cuya presencia honra a esta tierra y fortalece el trabajo intergubernamental para la transformación democrática de nuestro país”, dijo.

“Como mexicanos debemos caminar hacia la misma ruta, sumar hacia el mismo proyecto, apoyar las decisiones soberanistas y respaldar a la presidenta de México, porque si a nuestra presidenta le va bien, a México le va bien”, afirmó.

También resaltó y respaldó el Plan México que impulsa el gobierno federal para buscar la estructura productiva del país, fortalecer el valor agregado nacional en sectores estratégicos y de crear polos regionales de bienestar.

Finalmente, Villegas presumió tener una excelente relación con Sheinbaum, sustentada en el respeto, coordinación y visión compartida de un país con justicia social.

“Por eso aquí en Durango no importan los colores, las etnias, los dogmas, las filiaciones y los orígenes, aquí como un mismo Durango, un mismo México”, planteó.

Con información de Latinus