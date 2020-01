“Gobernador de Baja California ﻿ es un ladrón electoral”: Coparmex

Gilberto Valadez

Lamentables las declaraciones del gobernador de Baja California Jaime Bonilla en contra de empresarios, comentó Raúl González Alonso, presidente de Coparmex Aguascalientes, quien consideró que el ejecutivo de esa entidad muestra signos de frustración.

“Tenemos que entender que el gobernador está totalmente frustrado porque no logró su objetivo que era robarle al estado de Baja California y ganar lo que nunca se puso a suerte”, declaró González Alonso, en referencia a la intentona de Bonilla para ampliar el plazo por el que legalmente fue elegido.

En días pasados, el gobernador por Morena de Baja California arremetió contra la Coparmex a quien calificó como “puercos” y manifestó que el gremio empresarial “no representan a nadie”.

“Desde luego que su molestia es que los impuestos que quiso imponer de una manera abusiva en el estado que gobierna, nuestros representantes de Coparmex hicieron un frente común para que ello no prosperara”, subrayó.

– ¿Tomarán acciones contra Bonilla para que se retracte?

– Tomaremos el comentario de quien viene. Yo en lo particular lo considero un ladrón electoral y su frustración es de que no logró su cometido de apropiarse de un periodo que no le correspondía.