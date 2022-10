Gmail: así puedes recuperar tu cuenta si te la robaron

Redacción

Ciudad de México.-Gmail es uno de los servicios de correo más usado en todo el mundo. Tiene más de mil 800 millones de usuarios activos a nivel global. Por ello, no es de extrañar que los cibercriminales busquen robar las credenciales de acceso para luego cometer otros fraudes, acceder a otros servicios que la víctima tenga vinculado al mail, espiar el correo en busca de información personal o, en el peor de los casos, comercializar directamente sus contraseñas en los foros de la dark web. Esta última también es conocida como “web obscura” y tiene la reputación de compartir en sus sitios contenido ilegal o intenciones criminales.

De acuerdo con ESET, compañía especializada en detección de amenazas cibernéticas, enfatizó que los medios por los que más se cometen estos delitos en el mundo digital son los correos de phishing y el malware que comúnmente llegan a la bandeja de entrada y en el mejor de los casos, a SPAM. Ante estas circunstancias, compartió tanto recomendaciones de seguridad para reducir este tipo de robos como el paso a paso para la recuperación de la cuenta.

¿Cómo puedo implementar mejores medidas de seguridad para mi correo de Gmail?

La empresa recomienda que, en caso de recibir un correo de inicio de sesión que el usuario no haya sido realizado en ese momento, es importante actualizar las contraseñas de las cuentas afectadas. Esto es muy importante dado que si nosotros no hemos intentado ingresar a nuestra sesión desde otro dispositivo, nuestro dominio de Gmail podría estar en peligro de ser hackeado.

Mantener siempre activa la autenticación en dos pasos (2FA). Configurar las opciones de recuperación de cuenta: puede ser a través de otra dirección de correo o de un número de teléfono. No almacenar contraseñas en el navegador: en su lugar utilizar un administrador de contraseñas aparte, bloc de notas del celular o una agenda física. Comprobar que las últimas actualizaciones de seguridad están instaladas. Utilizar contraseñas con caracteres alfanuméricos y únicas para cada sitio o servicio online. Eliminar todas las aplicaciones o extensiones del navegador que no se utilicen. Monitorear todas las cuentas para detectar actividades sospechosas, especialmente las bancarias. Si el miedo persiste, se puede instalar un antivirus en cada uno de los dispositivos.

Ahora, en caso de que hayas caído en alguno de estos correos maliciosos, no te preocupes. Hay forma de solucionarlo y recuperar tu cuenta con éxito. Recuerda que los ciberdelincuentes se actualizan día con día y se suman a las tendencias para trabajar documentos que parezcan genuinos. De acuerdo con Sóstenes Díaz González, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los fraudes cibernéticos se han incrementado más del 20% en México. Por lo que, aunque podamos prevenirlos, los internautas son susceptibles a caer en este tipo de fraudes.https://d-24389665153183113550.ampproject.net/2210010655000/frame.html

Paso a paso para para recuperar una cuenta robada:

Acceder a la página de “Recuperación de cuenta”. Luego de ingresa la dirección de correo y la contraseña.

Durante sus primeras etapas se llamaba Caribou, que hacía referencia a una edición de 1997 de la tira cómica de Dilbert. FOTO: WeLiveSecurity

En el caso de que Google no acepte la contraseña ingresada es importante tener configurada la autenticación en dos pasos (2FA), ya que de esta manera la persona afectada podrá restablecer la contraseña mediante un código de verificación que es enviado al teléfono del titular de la cuenta. Una vez recuperado el acceso, es recomendable revisar la actividad reciente de la cuenta. Para ello se debe ingresar a la parte My Account.https://d-24389665153183113550.ampproject.net/2210010655000/frame.html

En la página también vienen varias preguntas para saber con exactitud cuál es el problema con tu cuenta. Con esta opción te dan instrucciones puntuales para recuperar tus credenciales. FOTO: WeLiveSecurity

En el caso de observar que hay un nuevo dispositivo conectado que no es de su propiedad, es importante ir a la opción de “No, no fui yo”, y así seguir con las demás instrucciones. Además, se deben revisar todas las actividades recientes, de esta manera se comprobará si hubo algún cambio de contraseña en otros servicios como: plataformas streaming, redes sociales, banca móvil, etc.

Esto se debe a que, el correo de Gmail se vincula con el navegador de Chrome. Cuando este explorador va guardando las contraseñas de sitios de comercio electrónico como: Amazon, Mercado Libre, Linio, entre otros; crea un perfil donde guarda las credenciales. Éstas aunque simplifican el proceso de escritura, también las hace accesibles para los ciberdelincuentes y vulnerables para su venta en la dark web.

“En estos casos recomiendan eliminar las contraseñas almacenadas en el navegador y cambiar cada una de las contraseñas por cada servicio o aplicación almacenado de forma que no se repitan. Asimismo, de haber almacenado datos de tarjetas de crédito vinculadas a una cuenta de Google hay que hacer un seguimiento de los movimientos de las tarjetas. Si se sospecha que alguien pudo tener acceso a esta información, se debe solicitar una nueva tarjeta para evitar riesgos.”, comentó Sol González, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

¿Qué pasa si modificaron la contraseña de la cuenta de Gmail?

En caso de no poder recuperar la cuenta de Gmail debido a un cambio de contraseña, es probable que el cibercriminal haya modificado también los otros medios de recuperación. Sin embargo, existe la posibilidad de recuperar la cuenta. Si en el dispositivo móvil aún se tiene configurada la sesión de Google como cuenta principal, al ingresar al centro de recuperación se indica cuál es el dominio del correo a restablecer y se selecciona “siguiente”.

También se ingresa la última contraseña que se recuerde. Luego, a pesar de escribir una contraseña que no sea correcta (ya que el cibercriminal la modifica) se brinda la opción de verificarlo a través del dispositivo configurado como segundo factor de autenticación.

Actualmente ofrece 15 GB disponibles para cada usuario con el servicio de Google Drive y es el sistema de correos electrónicos más usado del mundo. FOTO: WeLiveSecurity

Si tampoco se tiene el dispositivo celular a mano para realizar la comprobación, como último recurso de comprobación enviará un correo de recuperación a la cuenta de Gmail que hemos dejado configurada cuando se creó la cuenta. A los segundos llegará un mail a la bandeja de entrada para restablecerla. En este se recibe un código de verificación y ¡listo! Tendrás control total del correo electrónico.

Con información de El Heraldo de México