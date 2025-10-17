Glosa del informe: Galaviz polemiza por riñones, Martínez recibe cuestionamientos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los secretarios estatales de Seguridad, Antonio Martínez, y de Salud, Rubén Galaviz Tristán, fueron los funcionarios más cuestionados durante la glosa del III Informe de Gobierno ante el pleno del Congreso del Estado.

En el caso del titular de la seguridad de Aguascalientes, representantes de Morena recordaron los casos de presunto cobro de piso en el Centro Comercial Agropecuario, el aumento en el número de robo a comercios y hasta el escándalo del Centro Penitenciario Femenil donde se acusó a su directora de extorsionar a internas.

Mientras que con GalavizTristán, el funcionario en materia de salud descartó confirmar si Aguascalientes se sumará a programas federales en la materia, no respondió a preguntas sobre presunto maltrato a pacientes con enfermedades de transmisión sexual y hasta generó polémica debido a una referencia por el tamaño de riñones entre la población local.

La glosa del informe, correspondiente al III Informe de la gobernadora panista Teresa Jiménez, se completó con la asistencia de responsables en materia de educación, vivienda, economía, seguridad y salud; siendo estos dos últimos quienes generaron mayores cuestionamientos.

Martínez: “en el robo a comercio debemos de trabajar fuerte”



Durante la comparecencia de Antonio Martínez, la legisladora por Morena Ana Gómez Calzada, recordó la situación de Samantha Ruiz Esparza, quien fungía como directora del centro penitenciario femenil, y fue separada del cargo tras ser denunciada recientemente por presuntas extorsiones económicas en contra de las mismas internas para traslados.

Al respecto, Martínez Romo aclaró que Ruiz Esparza tenía carácter administrativo y que no fue destituida, aunque sí está separada del encargo, mientras dura la investigación por estas quejas en su contra.

Por su parte, Yaszú Muñoz Márquez, coordinadora de la bancada guinda, recordó las denuncias emitidas por comerciantes del Centro Agropecuario debido a presuntas extorsiones económicas. “Esto no sólo ha robado la tranquilidad a los clientes, sino a la mayor parte de la población”. Muñoz también citó datos oficiales que ubican a Aguascalientes como primer lugar nacional en robo a negocios.

Al respecto, el policía del estado insistió que se ha tenido reducción en delitos a casa habitación, aunque aceptó: “el robo a comercio es un punto donde debemos de trabajar fuerte, pues hemos tenido algunas situaciones”.

Incluso la legisladora del PAN Nancy Gutiérrez, presidenta de la comisión de Seguridad, señaló el caso de un campamento presuntamente ligado al crimen organizado, en el municipio de Rincón de Romos y que no fue ubicado por las autoridades municipales. El funcionario de gabinete reconoció “tenemos algunas limitaciones en tecnología en cobertura de espacios grises” y que esta carencia puede ser aprovechada por estos grupos. Aunque resaltó que sí pudo detener a varias personas en los operativos.

Martínez Romo abundó que en la ciudad capital se tienen ubicadas 230 focos de inseguridad, a los cuales denominó polígonos de intervención y que se cuenta con un promedio de dos vehículos motorizados que se recuperan al día con reporte de robo.

De paso, Heriberto Gallegos, legislador por el PRD, solicitó de manera informal una nueva caseta de vigilancia, denominada puerta de acceso, para la comunidad de San Jacinto que delimita con Zacatecas y que se sumaría a las cinco puertas que ya operan en límites territoriales.

Galaviz y los riñones

Por su parte, Rubén Galaviz Tristán rindió un breve informe de sus actividades durante el año en donde mencionó la problemática de enfermedades renales en Aguascalientes, para lo cual dijo que hay estudios científicos que indican que la población nacida en el estado tiene “riñones más pequeños” que el promedio.

Esta referencia fue mencionada por el diputado de Morena Fernando Alférez Barbosa, quien ironizó con el eslogan del gobierno estatal. “Acaba de mencionar que el gigante de México tiene los riñones pequeños”. Asimismo, Alférez criticó que el Instituto de Beneficencia Pública se “ocupe más en la organización de carreras” y de paso le preguntó a Galaviz sobre si Aguascalientes se sumará a los convenios del IMSS Bienestar, a lo que el funcionario descartó confirmar cualquier fecha. “Va a llegar su tiempo político y las circunstancias. En este momento no se ha dado”, apostilló.

Galaviz se defendió diciendo que el estudio de los riñones “no es una invención mía. Es producto de la investigación”. En contraparte, el secretario de Salud sí denunció falta de apoyo del gobierno federal “por estar en una posición política diferente”.

Tampoco Galaviz respondió a señalamientos como los presentados por Rodrigo González Mireles, también de la bancada guinda, quien alertó un eventual aumento en enfermedades de transmisión sexual y denunció quejas por presunto maltrato a pacientes en el centro ambulatorio para la prevención del Sida en transmisión sexual.

De igual forma, la comparecencia del secretario de salud generó debate abierto entre diputados de Morena con legisladores del PAN y del PRD, como Salvador Alcalá y Emanuelle Sánchez, respectivamente, quienes intercambiaron señalamientos entre falta de desabasto de medicinas contra la carencia de apoyo del gobierno federal.

El Congreso de Aguascalientes retomará sesión ordinaria el siguiente jueves 23.