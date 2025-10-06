Glosa del informe con Seguridad, Salud, Educación, Vivienda y Sedecyt



Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Quedó definida la glosa del informe de gobierno con cinco integrantes del gabinete estatal que comparecerán ante el pleno del Congreso del Estado durante la siguiente semana.

Estos serían los titulares de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo; Educación, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso; Salud, Rubén Galaviz Tristán; junto con el secretario de Desarrollo Económico, Esaú Garza; además de la responsable de Vivienda Social, Gabriela Caudel de Luna.

En entrevista, la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Junta de Coordinación Política, abundó que debido al número de funcionarios convocados por la legislatura se realizarán los encuentros en dos sesiones.

“La glosa del informe se realizará el miércoles 15 y el jueves 16 con estos cinco secretarios de gobierno. Tres comparecerán durante el miércoles y dos más el jueves, que es lo que estamos por definir”, indicó la también coordinadora de la bancada del PAN.

Por lo pronto, Medina Macías reiteró que el Congreso de Aguascalientes tendrá sesión ordinaria éste miércoles 8 y donde se definiría el orden de comparecencias.

Apenas el pasado 29 de septiembre, la gobernadora panista, Teresa Jiménez Esquivel entregó su III Informe de Gobierno al Poder Legislativo.