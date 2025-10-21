Gloria Trevi llora al recordar a su hija

Redacción

Ciudad de México.-Durante una conferencia de prensa con motivo del lanzamiento de su docuserie La Trevi sin Filtros, la cantante Gloria Trevi se mostró más vulnerable que nunca al recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida, la muerte de su hija Ana Dalay Trevi-Andrade, quien falleció en 1994 con apenas cuatro meses de edad, presuntamente a causa de muerte de cuna.

Gloria Trevi habla de su hija con la voz entre cortada

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la intérprete de “Todos me miran” respondió a las preguntas de los medios sobre cómo ha logrado sobrellevar el dolor tras la pérdida de su bebé.

Mi hija me ha acompañado todos los días, voy al cine con mis hijos y siento que ella va conmigo, expresó con lágrimas en los ojos.

Gloria Trevi explicó que, a pesar del paso del tiempo, el vacío que dejó su pequeña sigue presente, y aseguró que cada año conmemora su memoria con amor.

El 10 de octubre se cumplieron 26 años de su fallecimiento. No es que se haya ido ni desaparecido de mi vida, añadió con emotividad.

La muerte de un hijo no se supera, señala Gloria Trevi

Con gran honestidad, Gloria Trevi reconoció que el dolor de perder a un hijo jamás desaparece, pero que ha aprendido a transformar ese sufrimiento en fuerza y esperanza.

No creo que haya una madre que haya perdido a un hijo y lo haya superado. No se supera, pero yo sigo adelante, porque siento dentro de mí que ella me abrió los ojos, y lo hizo para que yo pueda ser feliz y hacer feliz a otras personas. La vida es un suspiro, la eternidad es para siempre, dijo.

Sus palabras conmovieron a todos los medios presentes, quienes fueron testigos de la sinceridad y la sensibilidad con las que la artista abordó este tema tan íntimo.

La Trevi sin Filtros: la faceta más humana de la cantante

La docuserie La Trevi sin Filtros, que se estrenará el próximo 24 de octubre en ViX, consta de 10 episodios de aproximadamente 40 minutos cada uno. En esta producción, Gloria Trevi promete mostrarse sin máscaras, revelando su faceta más humana, sus desafíos personales y la evolución de su carrera artística.

Esta serie es una ventana a quién soy hoy: cuando estoy de gira, en casa, con mi familia, haciendo lo que amo y abrazando todo lo que me rodea… desde el caos y los asuntos legales que puedo compartir, hasta la alegría que impulsa mi música y mi vida. Es cruda, es real, pero soy yo: ¡sin filtro!, declaró la cantante.

Gloria Trevi, amada por millones y también constantemente cuestionada, busca con este proyecto abrir su corazón al público, mostrando no solo a la estrella, sino también a la mujer que ha aprendido a levantarse tras el dolor.

Con esta producción, Gloria Trevi reafirma que detrás de los reflectores existe una madre, una sobreviviente y una artista que sigue honrando la memoria de su hija, Ana Dalay, con cada paso que da en su vida y en su carrera.

Con información de Excélsior