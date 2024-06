Giran orden de arresto contra el cantante José Torres

Redacción

Ciudad de México.-El cantante de música banda, José Torres, conocido por su famosa canción ‘Alfombra roja’, mejor conocida como ‘Zapatos de Gucci’, recibió una orden de arresto. Sin embargo, el también influencer reveló el día de ayer que desconoce cuál es el motivo, pero estaba dispuesto a entregarse.

En TikTok, José Torres compartió un video en el que aparece mostrando una orden de arresto que recibió a su correo. Por lo cual, el artista se alistó para entregarse, pues cree que no tiene nada qué ocultar.

“Malas noticias para mí. Yo sé que muchos se van a alegrar, los que no me quieren […] No me interesa, tengo que dar la cara. Me llegó un papel del sheriff, que tengo orden de arresto y tengo que entregarme ahora”, comentó.

De acuerdo con lo explicado por José Torres, la orden data del 21 de mayo. Sin embargo, él apenas se enteró de lo sucedido, así que estaba preocupado de que los cargos aumentaran por no atender el llamado a tiempo.

“Bueno, tenía que entregarme desde cuando, desde hace un mes. Me llegó el 21 de mayo, pero los que abrieron el correo no me lo dieron. Yo nunca supe que tenía esto”, explicó.

José Torres desconoce motivos de orden de arresto

Por otra parte, el intérprete de ‘Mi bello ángel’ señaló que desconoce por qué le enviaron una orden de arresto, ya que no es culpable de nada, según él. No obstante, intentó recordar algunos posibles problemas de deudas que lo orillaron a esto.

PUBLICIDAD

“No entiendo por qué es este problema, pero los abogados que hablamos dijeron que era un problema mínimo. Yo debía algún dinerito al Gobierno y lo pagué, no les debo ni un peso. Nos dieron algunos tickets ahí en San Francisco y no los he pagado, por huevonada […] Puede ser eso, no lo sé”, pensó el cantante.

Momentos más tarde, José Torres abordó otra opción que podría ser la causante de la orden de arresto en su contra: las envidias de las personas a su alrededor que no lo quieren ver feliz.

“A lo mejor es gente que me está demandando nada más por molestar. Si me entero de que lo están haciendo por molestar, yo los voy a contrademandar. Yo ya me cansé de estas cosas. A veces quisiera irme a vivir a Argentina o España, donde no haya tanta gente mala, tanta gente envidiosa”, añadió.

José Torres no se entregó a la policía tras orden de arresto

Después del video de TikTok que compartió José Torres, el cantante subió un nuevo contenido hace unas horas revelando que aún tenía orden de arresto, pero decidió seguir los consejos de una asesora jurídica nueva de permanecer en casa, a pesar de que su abogado de confianza le había dicho que se entregara a las autoridades.

Ante esto, José Torres aseguró que la orden de arresto que recibió fue por envidias de otras personas que lo demandaron por motivos que omitió. Incluso, afirmó que el problema legal lo arreglaría fácil… ¿Se referiría a dar dinero?

Con información de Excélsior