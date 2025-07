Gimnastas de Aguascalientes obtienen 12 medallas en la Copa Nacional Shadday

Redacción

El talento de Aguascalientes volvió a destacar a nivel nacional. Un grupo de jóvenes gimnastas representó con gran orgullo al estado en la Copa Nacional Shadday de Gimnasia Rítmica, al lograr una sobresaliente participación y sumar con ello múltiples medallas en distintas categorías.

En la categoría 5A, Alaia Vázquez fue una de las grandes protagonistas del evento al conquistar el primer lugar all around, primer lugar en manos libres y tercer lugar en pelota. También en esta categoría, Gladys García logró el segundo lugar en manos libres y el tercer lugar all around; mientras que Renata Ramírez se colocó en el cuarto lugar en pelota. Completaron una excelente actuación Regina Alonso y Renata Aguiñaga, quienes demostraron una gran técnica y presencia en cada una de sus rutinas.

En la categoría 5B, Victoria Valadez obtuvo el tercer lugar en manos libres, acompañada por una sólida participación de Lya Rascón.

Para la categoría 4A, Natalia de Luna destacó al conseguir el segundo lugar en manos libres y segundo lugar en aro; mientras que Paloma Rodríguez alcanzó el sexto lugar en cuerda, evidenciando su progreso competitivo.

Finalmente, en la categoría 4B, Naomi Moraz sumó dos medallas: tercer lugar en aro y tercer lugar all around. Por su parte, Sofía Martínez brilló con un segundo lugar en cuerda y un tercer lugar en manos libres.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes felicita a todas las gimnastas por su esfuerzo, constancia y resultados, los cuales consolidan a Aguascalientes como una potencia nacional en gimnasia rítmica.