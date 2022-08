Gignac rechazó millonarias ofertas de China y Arabia

Redacción

Nuevo León.-Una de las mejores noticias que puede presumir la Liga MX en la última década es la llegada de André-Pierre Gignac a la Sultana del Norte, pues luego de su aterrizaje en julio de 2015, el fútbol en Nuevo León adquirió una mayor dimensión y los Tigres se convirtieron en un nuevo equipo poderoso del balompié azteca.

Y es que entre la fuerte inversión económica que empezó a circular en el norte del país alrededor del fútbol mexicano, el nombre de Gignac siempre fue el abanderado de esta nueva realidad, pues por mucho tiempo se mantuvo en la cima de los jugadores mejor pagados de la liga.

Recientemente el futbolista galo reveló que dejó pasar varias ofertas multimillonarias con el objetivo de permanecer en la Liga MX, bajo un formato que “le encanta” y dentro de una región muy pasional, por lo que descartó las propuestas de China y Arabia para renovar con Tigres. Hasta la llegada de su compatriota Thauvin, Gignac fue el futbolista mejor pagado de la Liga MX (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Como en todos los los salarios de los futbolistas en México y gran parte del mundo, la cantidad exacta nunca ha sido revelada; sin embargo, desde hace un par de años la cifra que gira entorno al futbolista francés en concepto de salario es de USD 4.6 millones al año , aproximadamente.

Luego de su última renovación a principios de 2021, la cifra pudo haber sido modificada, pero muy probablemente se mantenga en esta línea, una muy lejana a lo que acaba de expresar Gignac en la plática con Franco Escamilla, donde dio los números que le ofrecían en dos ligas exóticas al oriente del mundo.

De acuerdo con el máximo anotador en la historia de Tigres, antes de renovar con los felino le llegaron a su mesa dos propuestas muy por encima a los mejores sueldos del continente americano. La primera fue procedente del futbol chino, quienes le aseguraron USD 18 millones por dos temporadas, lo que equivaldría a 9 millones de dólares al año.

La segunda propuesta procedió del fútbol árabe, quienes le habrían propuesto tres años de contrato con un sueldo exorbitante de USD 10 millones al año.

“Recibí una oferta de China, 18 millones por dos años, tres años en Arabia por 10 millones de euros al año, neto, pero dije que no. En este momento, iba a renovar con Tigres, yo quiero jugar algo padre, con una pasión increíble, competitivo”, mencionó en la entrevista.

Posteriormente dio los motivos por los que prefirió el fútbol azteca y no emigrar a liga más excéntricas, a pesar de los sueldos estratosféricos, los cuales según dio a entender, eran mucho más elevados que lo que cobra en México.

“Arabia no es Qatar, vives en una residencia con europeos o americanos, es muy complicado salir, entonces escojo un estilo de vida, una pasión, una liga para mí competitiva, donde me encanta la Liguilla, me encanta es torneo con playoffs”