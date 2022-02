Germán Ortega admitió haber robado una chamarra en una tienda

Redacción

Ciudad de México.-Famoso admite que robó,

El comediante Germán Ortega reveló una anécdota vergonzosa para él, pues admitió haber estado tentado a robar una chamarra en una tienda de Estados Unidos. Fue en el programa De noche, conducido por Yordi Rosado, donde el popular integrante de Los Mascabrothers reveló la peculiar anécdota.

Aunque no especificó cuándo, sí reveló que se encontraba de viaje con el productor Alejandro Gou, cuando vio una prenda que llamó su atención:

“Estábamos en un mall y compré un ching* de cosas, y vi una chamarra de piel de aniversario de Mickey Mouse con parches, tipo Vaselina y dije ‘Me la voy a ch*ngar’. Adrenalina pura, me salió del alma, me salió el barrio, me salieron Los Palomares. Pero dejé mis cosas adentro, porque traía el sensor”, explicó el actor en referencia a la colonia en Puebla donde creció. Germán creció en Los Palomares, una colonia en el centro de Puebla (Captura de Pantalla: Youtube @unicable)

“No sonó el sensor, y dije: ‘Ya chingué’. Me meto de nuevo y no volvió a sonar, y llega Alejandro Gou, se para afuera. Agarro mis bolsas, me entró cul*, ya iba con Gou ahí y me dice: ‘¿El sensor qué?’. Yo amo ir a Estados Unidos, sentí culer*, me dio miedo que sonara en algún momento el sensor en la salida del mall”, recordó.

Ante el remordimiento por haber podido salir de la tienda sin ser descubierto, Germán volvió a la boutique y explicó a la dependiente que se había llevado la chamarra sin querer, “rápido que regreso, llego con la señora que estaba ahí y digo: ‘Perdóneme, salí y me puse la chamarra y no me di cuenta que no la había pagado, y vengo a pagarla’. Y me dice: ‘Ojalá haya más gente como usted de honrada’. Sí me la compré, ya la había gastado”, contó entre risas. Los Mascabrothers anunciaron seis temporadas en total de “Relatos macabrones”

Hace unas semanas, el integrante del famoso dúo cómico criticó que muchos productores, actualmente den preferencia a los influencers sobre los actores, ya que priorizan el número de seguidores al talento mostrado en alguna puesta en escena.

El hermano de Freddy Ortega, compartió con el programa De primera mano su molestia actual con los productores de televisión que ponen en primer lugar el número de seguidores a la capacidad histriónica.

“Es muy triste y no es muy padre para todos, quiero tocar ese punto, porque ahora resulta que si no tienes tantos millones de seguidores, no eres nadie”, comentó para el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

El actor de 53 años, compartió que muchas personas le cuestionan la posibilidad de que el abra su propio canal en YouTube, pero recalcó que él está enfocado en las producciones televisivas. “La Jitomata y La Perejila” es uno de sus sketches más populares (Foto: Televisa)

“Aplaudo a los que los tienen, porque toda esa gente que trabaja, los blogueros y todos ellos, se lo han ganado y de eso viven, eso es padrísimo. Pero me preguntan: ‘¿Por qué no haces canal?’. Y digo: ‘Espérame, estoy haciendo televisión’”, agregó.

Más adelante, el histrión del Nuevo Tenorio Cómico acentuó que el reconocimiento en las producciones es diferente cuando se pone en balanza la calidad con el alcance.

“Se lo dejo a criterio de cada quien. Una cosa es la fama y otra el prestigio. Que quede claro, no los estoy atacando a ellos, porque merecido tiene su lugar cada quien; no me quita el sueño, pero sé que tengo que trabajar un poco las redes”, explicó.

Ortega agregó que él ha conocido gente que, por no tener un alcance mayor en redes sociales, se les han cerrado las puertas: “Se me hace injusto y ya te preguntan ‘¿cuántos seguidores tienes?’, a mí no me ha tocado, pero si conozco gente que por tener pocos seguidores no le dan una oportunidad”, detalló el comediante mexicano.

Con información de Infobae