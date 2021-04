Germán Muñoz señala retiro voluntario de la contienda por la alcaldía de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Germán Alejandro Arciniega Muñoz, ahora ex candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), anunció su retiro voluntario de la contienda electoral.

A través de un comunicado, señaló que “por así convenir a mis intereses y por no contar con los recursos necesarios requeridos por el partido al que me representa, declaro abiertamente el no continuar como candidato a la alcaldía por la presidencia municipal de Aguascalientes”.

Al final del texto, agradeció el apoyo de la ciudadanía y de sus compañeros de partido.