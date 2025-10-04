Gerardo Rodríguez se lleva la “Pole” en la final de la Temporada 

Redacción

San Luis Potosí.- Comenzó la fecha definitiva de la Temporada Regular del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series presentado por Mikel’s- TUM Logística- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, tomando el Súper Óvalo Potosino con las prácticas y calificación en la que Gerardo Rodríguez dominó al tomar la “Pole Position”, cerrando aún más la batalla por el título de esta fase clasificatoria.

Dio inicio la actividad de Trucks México Series 2025 en San Luis Potosí, compromiso final de la Temporada Regular que busca a los 7 invitados a la etapa de playoffs, en donde se encontrará al nuevo campeón de la categoría de desarrollo más importante de nuestro país.

Llegando en una plena batalla por el título de la Temporada Regular, Gerardo Rodríguez en la camioneta #26 de Alessandros Racing y Mateo Girón con su camioneta #5 del HO Speed Racing, protagonizaron la jornada sabatina, siendo el primero quien se quedó con la “Pole” para poner presión al zacatecano que saldrá desde la segunda posición.

Roberto Espinosa calificaría 3ro, mientras la sorpresa sería dada por Sebastián Rodríguez al conseguir el 4to mejor tiempo, mientras Rafael Maggio y Valeria Aranda, implicados en la contienda por playoffs, cerraron las tres primeras filas de salida.

Será este domingo en punto de las 11:30 horas, cuando se dé la carrera pactada a 100 vueltas en el óvalo de Zaragoza, episodio que decidirá todo de cara a los playoffs, al darnos al campeón de la Temporada Regular y a los 7 contendientes al título.

Trucks México Series presentado por Mikel’s- TUM Logística- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, deja todo listo para la Gran Final de su Temporada Regular 2025, fecha 11 del calendario, el día de mañana en el Súper Óvalo Potosino.