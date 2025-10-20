Gerardo Rodríguez, se impuso en Aguascalientes en la Trucks México Series

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se corrió el primer episodio de los playoffs del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series presentado por Mikel’s – TUM Logística – Moncar – Turibus – Beker Eyewear – Hoosier Tire México – Carreras en Vivo, en una competencia intensa que no solo nos dejó a Gerardo Rodríguez como vencedor en el Óvalo Aguascalientes México, sino a los 4 contendientes que pelearán por el título en la gran final.

Trucks México Series busca a su campeón 2025 y para ello, dieron inicio los playoffs, en donde Mateo Girón, Gerardo Rodríguez, Valeria Aranda, Roberto Espinosa, Everardo Fonseca, Carlos Novelo y Alexandra Mohnhaupt llegaron como contendientes en busca de uno de los 4 boletos al episodio definitivo.

En punto de las 11:30 horas de este domingo 19 de octubre y ante un calor extenuante, comenzó la 12va fecha, semifinal del calendario, en la que Gerardo era el hombre “Pole” en su camioneta #26 de Alessandros.

La arrancada era limpia, al igual que la primera mitad en donde solo un incidente obligó a la aparición de la bandera amarilla; sin embargo, al frente el liderato no cambiaba, teniendo Gerardo Rodríguez el “stage” en sus manos y los primeros puntos en su bolsa.

Para la segunda parte, la competencia sería continua, sin problemas que cortaran la misma, dando el sexto triunfo de la temporada a Gerardo, con lo que además aseguraba su boleto a la siguiente ronda.

Everardo Fonseca y Mateo Girón le acompañarían en el podio, culminado detrás de ellos el también contendiente Carlos Novelo, mientras Alex Sainz cerraba el top-5 en su regreso a la categoría.

De manera extraoficial, Mateo Girón, Gerardo Rodríguez, Everardo Fonseca y Carlos Novelo, son los 4 pilotos finalistas, que lucharán por el campeonato en el último round de los playoffs.

El siguiente paso para Trucks México Series presentado por Mikel’s– TUM Logística- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, se dará en la final de la temporada 2025, el próximo 9 de noviembre en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla.