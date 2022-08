Gerardo Martino enfurece con dos jugadores de la Selección Mexicana

Redacción

Ciudad de México.-Gerardo Martino quedó totalmente descontento con un elemento de América y otro de Tigres UANL.

Este miércoles 31 de agosto, la Selección Mexicana se medirá ante su similar de Paraguay en tono de amistoso en el Mercedes-Benz Stadium de Georgia, Estados Unidos. Será un partido más que especial para Gerardo Martino, ya que tendrá la posibilidad de analizar a muchos futbolistas que quieren colarse en la lista definitiva de cara al Mundial de Qatar 2022.

Al no estar en fecha FIFA, los elementos que disputarán este encuentro son todos de Liga MX y posiblemente se estén jugando su última oportunidad ante los sudamericanos. Dos de los que más ilusión le hacían al entrenador argentino eran Henry Martín y Sebastián Córdova, quienes han sufrido distintas lesiones y ni siquiera han reportado a los entrenamientos del Tri.

Esto no le gustó para nada al Tata, ya que fueron los clubes (América y Tigres UANL) quienes tomaron la decisión de no enviar a los convocados a la concentración del conjunto nacional. De acuerdo a la columna de Toque Filtrado de Mediotiempo, el estratega quería “verlos y platicar con ellos” y ser él quien defina si estaban en condiciones de jugar o no algunos minutos.Sebastián Córdova y Henry Martín hicieron enfadar a Gerardo Martino (Imago 7)© Proporcionado por Bolavip México

Toda esta situación le ha causado un “disgusto” a Gerardo Martino, quien ha quedado muy descontento con los dos futbolistas ya que no mostraron la intención de vestir la playera del Tri a pesar de sus molestias físicas. Esto, conociendo al argentino, podría jugarles una mala pasada en cuanto a la consideración pensando en el Mundial de Qatar 2022.

Henry Martín o Sebastián Córdova, ¿quién se ve más perjudicado?

Claramente es Sebastián Córdova quien tiene más que perder con esta decisión, ya que no tiene un lugar asegurado en la Selección Mexicana y debía seducir al Tata desde cerca. Henry Martín, mientras tanto, se está jugando un sitio con Santiago Giménez y está mostrando un nivel superlativo en el América.

Con información de Bola Vip