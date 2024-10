Generan más economía los “changarros” en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Los llamados “changarros”, aquellos negocios informales, están generando más valor económico en el país y en Aguascalientes, debido a que aprovechan la dinámica de las inversiones formales, indicó Dafne Viramotes Ornelas, presidenta del Colegio de Economistas del Estado.

Explicó que el sector informal se compone de los negocios que no están constituidos legalmente y que incluso no tienen un nombre o una marca.

“Es lo que nosotros conocemos como los changarritos como los pequeños negocios en donde una persona, pues saca su tiendita fuera de la casa y a partir de ahí empieza a generar un ingreso”, dijo.

“Simplemente son actividades de comercio, ambulantaje, servicios domésticos e incluso servicios profesionales como freelancers y técnicos especialistas, que no están dados de alta en el SAT, no tienen Seguro Social, no tienen una personalidad jurídica como empresa pero sí realizan una actividad económica”.

Indicó que en el primer trimestre de este año, el sector informal en México creció 5.9 por ciento, mientras que Aguascalientes se ubicó en el cuarto lugar nacional con mayor crecimiento en este tipo de economía, con un aumento de 10.3 por ciento.

“Están generando más valor, están produciendo más, son los mismos negocios, son casi las mismas personas empleadas, sí están ofreciendo mayores ingresos a las personas que ya están empleadas en esos sectores”, agregó la especialista.

Viramontes Ornelas argumentó que el sector informal aumentó en estados con mayor crecimiento económico o que recibieron mayor inversión pública que detonó su economía.

“Al estar en la informalidad no están pagando impuestos, no están generando empleos formales, no están dando prestaciones de ley, pero sí están creciendo si están aprovechando el dinamismo económico que hay en las entidades”.

“Al final de cuentas llega una empresa, llega una empresa automotriz, llega una

industrial y qué necesitan todos los trabajadores, pues necesitan puestitos donde comer, necesita la empresa servicios de subcontratación”, explicó la presidenta de los Economistas.

Sin embargo, precisó que pese al crecimiento en el valor del sector informal, no es el que está generando más empleos.