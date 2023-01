General de zona militar de Aguascalientes es asaltado en La Chona

Redacción



Aguascalientes, Ags.-Un general de alto nivel de la 14 zona militar de Aguascalientes, fue asaltado en la autopista Aguascalientes-León a la altura del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.



Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en donde el militar viajaba a bordo de su camioneta particular una camioneta Audi en color negro, cuando adelante de la caseta de peaje de La Chona fue interceptado por los tripulantes de una pick up que llevaba prendidos estrobos policiales.



Tras amagarlo con armas largas los delincuentes despojaron al general de su unidad, trascendiendo que los delincuentes no se dieron cuenta de que se trataba de un militar.



De inmediato el mando militar reportó lo ocurrido al 13⁰ regimiento de la Guardia Nacional quienes implementaron un operativo, logrando localizar la unidad horas más tarde en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.



Extraoficialmente trascendió que la víctima fue General de la 14⁰ zona militar de Aguscalientes, Rubén Barraza quien se dirigía a la Ciudad de México para gozar de su periodo vacacional.