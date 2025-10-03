Genera debate cambio físico de Ana de Armas en París

Redacción

La actriz cubana Ana de Armas se convirtió en el centro de atención durante la Semana de la Moda de París, aunque en esta ocasión no fueron sus elecciones de vestuario las que acapararon titulares, sino los aparentes cambios en su rostro.

De Armas, nominada al Oscar en 2023 por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde, asistió al desfile de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora, donde levantó especulaciones por su imagen renovada.

La doctora Laura Santos, médico estético de DEMYA Martín del Yerro – Amselem, analizó las imágenes de la actriz en la capital francesa y señaló que su aspecto obedece a “retoques estéticos estratégicos” realizados poco antes del evento.

“Después del verano hemos visto a la guapísima Ana de Armas en París con un aspecto radiante, pero se detecta, a simple vista, que algo ha cambiado en su rostro. Puede que haya buscado recuperar la hidratación y luminosidad de la piel tras el verano para llegar con un aire renovado”, comentó la especialista.

Entre los tratamientos aplicados, Santos destacó el uso de ácido hialurónico, “con más volumen en el tercio medio, especialmente en los pómulos, así como en la zona peribucal”. También consideró posible la aplicación de inductores de colágeno en la parte superior del rostro.

Respecto a los labios, la experta apuntó que antes se percibían más finos, mientras que ahora presentan un aumento evidente de volumen, “seguramente realizado con ácido hialurónico de mayor densidad, no solo una simple hidratación labial”.

“Es posible que todos estos retoques se hayan realizado unos días antes de estos eventos y, por eso, se detecta más el aumento de volumen, algo que con el tiempo se integra de manera más natural”, añadió.

La médico también señaló que el uso de neuromoduladores sería parte de la rutina estética de la actriz, ayudándole a mantener una mirada más descansada y juvenil.

A pesar de la polémica generada, Santos destacó que Ana de Armas “siempre apuesta por una medicina estética preventiva” y que, incluso con estos cambios recientes, sigue transmitiendo frescura, juventud y una piel de gran calidad.

Con información de: Hola