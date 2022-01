Gene Simmons, de Kiss, presumió actitud de recolector de basura mexicano que se vistió como él

Redacción

EU.-Después de que un video de un recolector de basura mexicano circulara por redes sociales ya que se visitó y maquilló como The Demon, de la agrupación Kiss. Gene Simmons agradeció el gesto al trabajador a través de su cuenta de Twitter.

Gene Simmons, integrante de la famosa banda estadounidense Kiss, conocido también como The Demon, la noche de este 14 de enero sorprendió a sus seguidores al compartir el video de Rodrigo, un trabajador de la limpieza de Monterrey, Nuevo León.PUBLICIDAD

Y es que en dicho video Rodrigo se encuentra cumpliendo con sus labores como recolector de basura, pero lo hace de una singular forma. Desde atrás del camión de la basura se ve al hombre gritando “basura”, pero con el traje característico de los integrantes de Kiss, así como también tiene el cabello imitando el peinado de los músicos y el maquillaje de Gene Simmons.

Mientras es grabado, también posa como miembro de la banda, mostrando orgullosamente su vestuario. El músico envió este mensaje al recolector de basura de Monterrey (Foto: captura de pantalla/Twitter)

El video comenzó a circular en redes sociales desde mediados de 2020, pero habría llegado hasta Simmons esta semana, y él decidió compartirlo en su cuenta de Twitter, en donde le dedicó unas palabras al recolector de basura. Aseguró que es “un hombre poderoso y atractivo”.

“Este apuesto caballero trabaja en la empresa de limpieza en Monterey, México… ¡Un hombre poderoso y atractivo, si alguna vez hubo uno! Gracias, Rodrigo”

Hasta el momento, su tuit ha alcanzado 19 mil 333 “me gusta” y ha obtenido casi 4 mil retuits. El video ya superó las 240 mil reproducciones sólo con este tuit.

Entre las respuestas que obtuvo Gene se encuentra la de la empresa Red Ambiental, a la cual pertenece el camión de basura desde la que Rodrigo iba trabajando. "¡Muchas gracias por compartirlo! Para nosotros es un honor. Un gran saludo desde Monterrey, NL. México", se lee en el tuit. Gene Simmons agradeció al recolector de basura por vestirse, peinarse y maquillarse como él

Algunos internautas aseguraron que el trabajador ya vio la respuesta de Simmons gracias a la amplia difusión que ha tenido la publicación.

Celia Lora, hija de Álex Lora, así como decenas de mexicanos también aplaudieron al recolector de basura y reaccionaron pidiéndole al músico que regrese a tierras aztecas con toda la agrupación.

Los fans también han pedido que si Kiss regresa a México, deberían de regalarle un pase Meet&Great al trabajador protagonista del video por ser tan fiel a la agrupación, además de mostrarlo con orgullo inclusive cuando está realizando sus labores.

“Gracias a los dos @genesimmons, a ti por regalarnos tantas emociones al escuchar tu música, y al espíritu Super Fan de Rodrigo y el Rock & Roll”, “Wow Kiss verdaderamente ha tocado a cada persona en este enorme planeta. Realmente una maravilla para pensar. Me atrapó hace 40 años, nunca me ha dejado ir!”, “Está fabuloso. Espero que entiendas, querido Gene, que la pasión por Kiss de todos sus fans se lleva en todos los aspectos de nuestras vidas”, fueron otros de los comentarios que escribieron algunos fanáticos de todo el mundo. Kiss usualmente comparten las formas de expresión artistas referentes a la banda que más les gustan (Foto: Gabino Acebedo /Cuartoscuro)

Para aquellos que no comprendieron la dinámica que está siguiendo el recolector, al ser algo usual en México pero no en el extranjero, también hubo internautas mexicanos que explicaron cómo se recoge la basura en el país, pues hubo quienes no comprendieron que Rodrigo grita “basura” en el video porque está anunciando al camión.

Esta no es la primera vez que Kiss reacciona a lo que sus fans mexicanos hacen; unos meses atrás la banda felicitó al artista mexicano Miguel ‘Mick’ Martínez debido a que pintó un mural con sus caras en la pared de una casa de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Con información de Infobae