Gemelas comparten novio y quieren estar embarazadas al mismo tiempo

Anna y Lucy DeCinque son conocidas por ser las “gemelas más idénticas del mundo” y ahora han acaparado nuevamente la atención por su nueva meta de vida: estar embarazadas al mismo tiempo.

Las hermanas de 35 años, residentes de Perth, Australia, incluso comparten al mismo novio, Ben Byrne, y ahora los tres están por “casarse”

El trío se conoció a través de Facebook y aunque legalmente no pueden contraer matrimonio, a ellas no les importa y creen que no se les puede prohibir su voluntad.

Su experiencia como hermanas quedó documentada en el reality show “Extreme Sisters”.