Gastos federales para becas repercute en falta de medicamentos: Medina

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La falta de recursos financieros en materia de salud y el desabasto de medicamentos son consecuencia de que el gobierno federal prefiera entregar sus programas de becas para jóvenes, manifestó Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la comisión de Salud en el Congreso del Estado.

“Todo el tema de las becas del gobierno federal y que no han sido bien administradas repercute en otros aspectos como la salud, pero también en seguridad, educación o en la promoción al turismo”, declaró la también coordinadora de la bancada del PAN en el Legislativo local.

Medina Macías .ejemplificó en torno a las demandas sociales que la población acude ante representantes populares de la entidad, debido a que se carecen de los apoyos correspondientes en el IMSS.

“Yo lo veo en el tema de apoyos sociales, como el caso de apoyos en cadera. No hay cirugías de cadera en el IMSS en la medida que se requiere por los derechohabientes. Ojalá en el presupuesto de 2027 se respete el presupuesto en materia de salud”, insistió la panista.

– ¿Hay riesgo de colapso en el IMSS?

– El riesgo ha existido desde el gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador.

Medina reconoció que, si bien, se tienen en proyecto la apertura de nuevos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, no se ha combatido la problemática en torno a la falta de medicamentos.