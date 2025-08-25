Gastos de regreso a clases llega a más de 10 mil pesos por estudiante en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras el regreso a clases los padres de familia se verán lastimados en sus bolsillos tras erogar para la compra de útiles escolares, indicó el economista, Gerardo Sánchez.

Al hacer un análisis del costo que implicará este regreso a clases 2025-2026, indicó que el gasto oscilará entre los 2 mil 400 y 2 mil 900 pesos para educación básica.

Sin embargo, según el especialista a esto se le sumaría un aumento si se agregan uniformes alternos, deportivos y calzado para el diario y para las actividades físicas, por lo que se desembolsarían hasta 4 mil pesos más

Los gastos no pararían ahí, tomando en cuenta si los menores van a una escuela privada, entonces se elevaría el costo 25 por ciento más.

La lista de útiles escolares es más alta en costo en centros comerciales y papelerías de la esquina, por lo que el especialista recomendó buscar las expos en donde se venden productos más baratos.