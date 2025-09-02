Gasto escolar se dispara hasta los 500 pesos por lonches saludables

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Apenas pasó el susto del gasto por la compra de útiles escolares y ahora se viene el de los lonches saludables para los infantes.

El economista, Gerardo Sánchez, indicó que, tras la decisión de eliminar la comida chatarra de las escuelas, el gasto de los padres de familia se verá incrementado.

Refirió que un lonche saludable y nutritivo en promedio diario por niño saldrían en 25 pesos, lo que significarían 125 pesos a la semana y 500 pesos al mes.

“Estamos hablando de un lonche simple que se compondría de agua, sándwich de jamón, huevo o aguacate y como verduras zanahorias, pepino o jícama o tacos de frijoles”.

A final de cuentas esto representaría un impacto a los bolsillos de los padres de familia quienes deberán ajustar sus gastos.

Una variación en la inflación estaría aumentando más el costo de estos productos saludables y con ello también los gastos familiares, por lo que conminó a realizar una estrategia adecuada de gastos y estar cazando las llamadas promociones para que salga más barato.