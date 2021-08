Gas del Bienestar no debería existir: Coparmex 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Rechaza la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la operación de la empresa Gas del Bienestar impulsada por el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente del organismo en Aguascalientes Juan Manuel Ávila Hernández, consideró que empresas como estas “no deberían ni siquiera existir” al considerar que están destinadas al fracaso.

A su juicio los gobiernos no deberían hacer negocios como lo intentan a través de la operación de esta empresa armada de la noche a la mañana.

“Está el ejemplo de Pemex, ósea ellos hacen ya gas y se lo venden a los mismos gaseros y aún así le pierden dinero”, reprochó.

Posteriormente manifestó que el proyecto va encaminado a no ser exitoso donde de entrada nació con irregularidades violando la libre competencia.

“Llama la atención como ni siquiera se cumplieron con los plazos que la Ley de Mejora Regulatoria establece de que se tenga una opinión favorable para que una empresa de este tipo pueda funcionar y establece un plazo de seis meses, cosa que no se cumplió”, reprochó.