Garduño ‘duerme tranquilo’ tras el incendio donde murieron 40 migrantes

Redacción

Chihuahua.-Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), apuntó que él se encontraba muy lejos de la zona del incendio que ocurrió en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 40 hombres migrantes.

Al ser cuestionado sobre si duerme tranquilo luego de estos hechos, Garduño afirmó que sí.

“¿Yo? Sí. Yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia del suceso y no podía yo llegar en tres minutos que se sucitó la conflagración en la cual dos venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional (de Migración) irresponsablemente no localizaron el fuego”, señaló en un mensaje a la prensa este viernes.

Además, aseguró que él se ha encargado de atender a las personas que resultaron heridas en el incendio y a sus familias desde las primeras horas del día siguiente al siniestro. “He estado atendiendo y visitando los hospitales cuando se ha requerido alguna medicina o algún equipo en especial”, añadió.

El encargado del INM apuntó que incluso se ha puesto a disposición de las autoridades y recordó que fue vinculado a proceso el delito de ejercicio indebido del servicio público.

“El juez fue el que ordenó que no me podían revocar el cargo, ¿por qué? Porque ahí resultó mi inocencia, pero algunas gentes ya me acusaron, me procesaron, me condenaron y sé que esas son las circunstancias, pero (…) la misión que me encargo el presidente es atender a heridos, a familiares y estar compareciendo”, explicó en su mensaje a medios.

El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez

El pasado lunes 27 de marzo, un incendio cobró la vida de 40 hombres migrantes que se encontraban detenidos y encerrados en una estancia migratoria en Ciudad Juárez. Hubo también al menos 25 heridos.

Un video mostró cómo agentes migratorios dejaron encerradas a las personas migrantes, quienes protestaban porque no se les había proporcionado agua durante el caluroso día.

Luego de estos hechos, en abril, fueron vinculadas a proceso cinco personas por ser supuestamente responsables de la muerte de los migrantes. Entre ellos estaba el migrante Jaison ‘N’, por ser señalado como el autor material. También fueron vinculados agentes de migración y un guardia de seguridad, así como Francisco Garduño.

Apenas el 10 de mayo, el INM suspendió temporalmente las 33 estaciones provisionales en el país, esto mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace visitas de supervisión a sus instalaciones.

Hay dos tipos de estaciones del INM: Las de tipo ‘A’ que permiten una estancia máxima de dos días, es decir, 48 horas (14 fueron cerradas), mientras que las de tipo ‘B’ ofrecen el espacio hasta en una semana (de estas, 19 fueron cerradas).

Además, la estancia de Chihuahua capital fue cerrada también a más de un mes del cierre en la de Ciudad Juárez, donde ocurrió el incendio y quedó inoperante, la cual fue cerrada el 31 de marzo.

Con información de El Financiero