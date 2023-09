García Amado: proliferan “masturbadores políticos” al frente de gobiernos del mundo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se extienden gobiernos que sólo piensan en el bienestar personal y no el de la población, subrayó Juan Antonio García Amado, ponente español y catedrático de la Universidad de León, España, quien descartó especificar en nombres.

“Vemos gobernantes narcisistas, escasamente cultos y asesorados por cínicos, a los que estorba la ley y la separación de poderes. Déspotas que piensan que han nacido para gobernar y que la función de gobernar no es el bien general, sino darse gusto a sí mismo. Son masturbadores políticos y no les voy a decir ejemplos, porque es posible que se me olviden 40 o 50”, opinó.

– ¿Hay muchos países en estas condiciones?

– Sí, por ejemplo el mío donde gobiernan analfabetos.

Entrevistado en esta ciudad, García Amado mencionó en cuanto la necesidad de defender el constitucionalismo en cada nación; pero advirtió se ha combinado el desinterés ciudadano y la defensa de partidos políticos hacia personajes con intereses cuestionables.

“Las constituciones son la base del estado que se va imponiendo consolidada en el siglo XX, donde se trata de poner límites a quien ejercer el poder y que manda no porque lo merezca o que a su bolsillo convenga. Eso está en peligro porque se la ciudadanía ha dejado de ser consciente de lo que significa la legalidad y porque los partidos políticos, incluyendo los europeos, se han convertido en mecanismos de acceso al poder de los desalmados”, consideró.

El académico español impartió una conferencia en instalaciones del Poder Legislativo, la cual fue denominada Constitución y Garantismo.