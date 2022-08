García a Landeros: no puede salir a responsabilizar al Congreso por déficit en el IEE

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Son tardías las quejas de Luis Fernando Landeros Ortiz, presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) en torno a falta de recursos presupuestales aprobados por el Poder Legislativo, enfatizó Luis Enrique García López, vocal de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso.

“Tú no puedes responsabilizar a otra entidad por el déficit en el ejercicio que tú hiciste. Simplemente en el momento en que fue aprobado y si ellos no ejercieron ninguna acción jurídica, pues aceptaron de manera tácita el presupuesto y no me van a decir ocho meses después que nosotros tuvimos la culpa cuando tenían facultades jurídicas”, manifestó el diputado por el PAN.

A semanas de dejar las riendas del IEE, Landeros Ortiz reconoció un déficit presupuestario de hasta seis millones de pesos en el organismo; argumentando falta de recursos públicos autorizados por el Congreso para afrontar la elección por la gubernatura de junio último.

García López recordó que platicó de manera personal con el consejero presidente en días pasados, a quien le hizo hincapié que al Congreso no se le llegó ningún tipo de solicitud en cuanto a una readecuación presupuestaria, cuando el organismo tenía facultades para solicitar un ajuste con motivo de las elecciones estatales.

“Es muy fácil echarle la responsabilidad a la gente, pero creo que hubiera sido más inteligente si hubiera trabajado, en su momento cuando platicó de presupuesto con el gobernador (Martín Orozco) y hacer las cosas de manera correcta”, insistió.

El diputado panista abundó que deberá de revisarse la Ley de Responsabilidad Gubernamental para ver si hay sanciones administrativas para la gestión del IEE por éste déficit.