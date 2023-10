Garantizado el acceso a la salud con el Seguro Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La salud es un servicio al que todas y todos tienen derecho, por ello, comprometida con otorgar servicios de calidad y calidez a todas y todos, la gobernadora Tere Jiménez instaló el Seguro Aguascalientes.

Una de las miles de beneficiarias es Ma. del Refugio García de la Rosa, originaria de la comunidad de El Chayote, Tepezalá.

“Hace dos meses me detecté una bolita en mi seno izquierdo, pero por ignorancia y porque no conocía que había un lugar donde me podrían atender gratuitamente, no me traté; hasta que me hablaron del Seguro Aguascalientes, donde me apoyaron con los estudios gratis y mis mastografías”, mencionó.

Añadió que gracias a la Tarjeta Soluciones también ha podido adquirir lentes, servicios dentales, medicamentos gratis, y muchas más cosas.

Finalizó diciendo que ahora que cuenta con el Seguro Aguascalientes, le han dado atención médica gratuita en la clínica de Tepezalá, la cual fue inaugurada por la gobernadora en agosto.