Garantizada seguridad para asistentes a la Feria de Calvillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Del 5 al 14 de diciembre se llevará a cabo la tradicional Feria de Calvillo, y el alcalde Daniel Romo Urrutia aseguró que se implementará un amplio operativo de seguridad para garantizar el bienestar de los asistentes durante toda la verbena.

El edil informó que ya se ha entablado diálogo con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal para reforzar las labores de vigilancia. Además, se trabaja en un operativo especial para resguardar el perímetro ferial y las fronteras del municipio, con el objetivo de mantener el orden y prevenir incidentes.

En cuanto a la venta de alcohol, se permitirá de domingo a jueves hasta las 2:00 de la mañana, y los viernes y sábados hasta las 3:00 a.m..

Asimismo, se instalarán alcoholímetros como parte de las medidas preventivas para evitar accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

La Policía Estatal y la Policía Municipal estarán a cargo de la estrategia de seguridad, aunque el número de elementos que participarán en el operativo aún está por definirse.

La Feria de Calvillo es una de las celebraciones más esperadas Aguascalientes en el cierre de año, por lo que las autoridades locales hacen un llamado a la población y visitantes a disfrutar de las festividades con responsabilidad y colaborar con las medidas de seguridad implementadas.