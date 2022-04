Garantizada seguridad de artistas en el Teatro de Pueblo: Paquín

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La integridad de los artistas que vendrán al Teatro del Pueblo durante la Feria Nacional de San Marcos está garantizada, aseveró el presidente del patronato, José Ángel González Serna, “Paquín”.

-¿Cómo estará la seguridad para los artistas, vemos luego que Alejandro Fernández llega a algunas presentaciones con gente del ejército, habrá algo especial?

-Bueno, en este caso Alejandro (Fernández) está en el Palenque, no sé qué tipo de seguridad se le brinda, pero en lo que nos compete que es el Teatro del Pueblo la seguridad está garantizada.

A su vez el funcionario estatal abundó en que no hay peticiones extraordinarias de los artistas, más allá de lo que normalmente piden en cualquiera de sus presentaciones.

-¿Y los internacionales como Marc Anthony?

-No, tampoco, insisto que no hay ninguna solicitud extraordinaria de que se les refuerce su seguridad personal.

En última instancia manifestó que se realizó una revisión más a los contratos en donde aseguró en que en ningún caso se estipuló el apoyo extra de personal de custodia al observar que pudiera existir algún tipo de riesgo.