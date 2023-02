Garantiza IEA que ya no hay grupos escolares que carezcan de maestro

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- Que ya no hay grupos escolares sin un docente a cargo, aseveró Lorena Martínez Rodríguez, directora del Instituto de Educación (IEA), quien advirtió que fue una de las herencias que le dejó la pasada gestión.

“Una de las problemáticas que identifiqué a mi llegada y que era uno de los reclamos sentidos que me hicieron era que muchos grupos no tenían maestro”, reveló en entrevista colectiva.

Martínez Rodríguez expuso que muchas de estas carencias en planteles se originó debido a situaciones de incapacidad o trámite administrativo, por lo que se llegó a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Educación.

“Se los puedo asegurar que ya no tenemos grados escolares, grupos sin maestro. Logramos implementar una estrategia que hoy sí algún profesor tiene que ausentarse, al día siguiente ya tienen un maestro en ese grupo y eso nos ha resuelto un problema de falta de cobertura”, abundó.

La titular del IEA dijo que las contrataciones de esos docentes se realizarán por honorarios, tras el acuerdo con el gremio.