Garantiza Flores sucesión transparente, sin sobresaltos y sin confrontaciones 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A casi un año de concluir la administración del panista Martín Orozco Sandoval, el secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat garantizó una sucesión transparente, sin sobresaltos y sin confrontaciones.

“Va a ser una sucesión bien estructurada, sencilla para la próxima administración, clara y con números transparentes para que no quede ninguna duda”, adelantó.

Insistió en que de ninguna manera se quiere entregar una administración en medio de confrontaciones o conflicto, por lo que en su momento cuando se llegue a definir quién encabezará las próximas riendas del estado sea quien sea se sentarán con anticipación a dialogar para ir preparando la entrega-recepción.

En última instancia Flores Femat enfatizó que no se entregará una administración paralizada, sino por el contrario trabajando y heredando obras y proyectos que den continuidad al desarrollo del estado.

“Aguascalientes se ha caracterizado por la continuidad en proyectos independientemente de partidos, entonces hay una continuidad y eso es lo que la ciudadanía pide de que haya trabajo y no confrontación”, concluyó.