Garantiza Figueroa que mecanismo local de protección a periodistas no será sólo simbólico 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-En espera de ser revisada la propuesta de crear un mecanismo de protección de periodistas y defensores de garantías individuales a nivel local de cara al siguiente periodo ordinario de sesiones, informó la diputada Leslie Figueroa Treviño, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

“La iniciativa ya se presentó. Queremos que no sea un mecanismo de dientes para afuera y que lo que proponemos en el dictamen cuando se pase a la votación, sea viable y realmente algo que funcione. No únicamente algo simbólico donde no pasa nada”, afirmó la representante de Morena.

La propuesta había sido dada a conocer desde finales de octubre último por parte de la legisladora del PAN Nancy Gutiérrez, así como de la propia Figueroa Treviño, quienes en su momento alertaron de los riesgos que afrontan los comunicadores en el país.

Por lo pronto, la diputada de Morena informó que se tiene prevista la celebración de una mesa de trabajo a celebrarse la siguiente semana, para el análisis de la propuesta y que la misma se pueda ir enriqueciendo antes de ser subida al pleno.

“Lo que vamos a hacer es una mesa de trabajo real para el análisis de cómo podemos elaborar un dictamen y que en verdad sea enriquecido con los sectores de la población involucrados. Es una medida preventiva, pero necesaria hoy en día cuando vemos todo esto que sucede”, remarcó.

El siguiente periodo ordinario legislativo de sesiones arrancará el siguiente mes