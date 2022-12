Ganó la democracia con rechazo a reforma electoral: PAN Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Luego de que diputadas y diputados del bloque opositor lograron detener la reforma al Instituto Nacional Electoral, al no contar con la mayoría calificada, triunfó la democracia, así lo afirmó el titular del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, Javier Luévano Núñez.

La propuesta del presidente fue rechazada, finalmente no logró obtener la votación necesaria para su aprobación, por lo que estamos satisfechos con el trabajo legislativo, pues fuera de todas las artimañas por parte del titular del ejecutivo y las y los legisladores del partido en el poder, prevaleció la razón, manifestó el líder blanquiazul.

“Morena no logró sumar los votos necesarios, reaccionando con el denominado Plan B, sin embargo, y pese a presentar una nueva jugada, se destaca que no se modifican las facultades del Instituto para la integración del padrón electoral y lista nominal de electores, entre otros puntos, por lo que no contarán con un organismo a modo como lo esperaban”.

Luévano Núñez destacó la participación de la sociedad en este asunto de gran interés para todas y todos los mexicanos, quienes a lo largo y ancho del país manifestaron su apoyo para el instituto que valida la su voluntad en todos los procesos electorales, y a la que el presidente intentó restar importancia, respondiendo incluso con su propia marcha.

Asimismo, reconoció en particular el trabajo y entrega de los diputados federales del PAN por Aguascalientes, Noel Mata, Paulo Martínez y Mony Becerra, quienes han sumado y fortalecido las decisiones del bloque panista, siempre a favor del bien común, premisa principal del Acción Nacional.

“Hoy por hoy nuestro interés desde Acción Nacional es México, nuestros legisladores dieron muestra de un gran trabajo, representando como debe ser, a la ciudadanía y defendiendo a las instituciones, que si bien su funcionamiento es perfectible, no debe obedecer el mismo al interés o conveniencia particular de nadie” concluyó el líder estatal panista.