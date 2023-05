Ganó Ed Sheeran juicio por plagio en Nueva York

Redacción

EEUU.- Un jurado de un tribunal de Manhattan determinó este jueves que el artista británico Ed Sheeran no plagió la canción de Marvin Gaye “Let’s Get It On” al componer su éxito mundial “Thinking Out Loud”.

Por cierto que Sheeran se levantó y abrazó a su equipo de abogados cuando el jurado determinó que había creado “independientemente” su canción, constató una reportera de la AFP en el interior de la sala del juicio.

El músico dijo estar “feliz” después de que el jurado le diera la razón, por considerar “infundadas” las demandas de la acusación por derechos de autor.

Vale recordar que la demanda civil la interpusieron los herederos de Ed Townsend, coautor del éxito de Gaye, alegando “sorprendentes similitudes y evidentes elementos comunes” entre las dos canciones; resaltando que los herederos buscaban una participación en los beneficios que la canción generó a Sheeran.

El jurado tenía que decidir si la canción de Sheeran y el clásico de Gaye son substancialmente similares y si los elementos comunes están protegidas por las leyes de los derechos de autor.

Sheeran trató de demostrar al jurado que la progresión de acordes 1-3-4-5 en cuestión es un elemento básico de la música pop que no pertenece a nadie; en tanto que su equipo legal argumentó que Gaye y Townsend no fueron tampoco los primeros en componer una canción con estos acordes, y citaron varias canciones de Van Morrison que utilizan esa secuencia y se publicaron antes que “Let’s Get It On” (1973).

Alegando que “hay docenas sino centenas de canciones anteriores y posteriores” a la canción de Gaye, “que utilizan la misma progresión de acordes o una similar”.

En tanto que la familia de Townsend había señalado que el grupo Boyz II Men había realizado mezclas de las dos canciones, y que Sheeran también las había combinado en el escenario; la industria musical estaba muy pendiente de este juicio ya que podría haber sentado un precedente para la protección de las creaciones de los compositores y abrir la puerta a cambios legales en otras partes del mundo.

Ed Sheeran tocó la guitarra frente al estrado durante su juicio de plagio para demostrar su inocencia y comprobar que los acordes de Thinking Out Loud no son los mismos a la canción de Marvin Gaye; pero fue después cuando el artista dio una fuerte declaración sobre la decisión que tomará en caso de perder el juicio.

Cabe hacer mención que de acuerdo al portal Daily Mail, Ed Sheeran afirmó que se retiraría de la música si se le encontraba culpable de plagiar la canción clásica de soul de Marvin Gaye Let’s Get it On, ya que considera las acusaciones como “insultantes”.

Y es que previamente el cantautor británico, de 32 años, negó haber infringido el éxito de 1973 de Gaye y su coautor Ed Townsend al escribir y componer Thinking Out Loud, mientras declaraba en el tribunal federal de Manhattan; incluso llegó a prometer que si el jurado lo declaraba culpable, “habrá terminado” con la música, y Sheeran anticipó “si eso sucede, termino, me detengo”, cuando su abogada Ilene Farkas le preguntó sobre el costo que le está cobrando el juicio.

*Con información de MILENIO.