Ganancias de la Feria de San Marcos quedan fuera del transporte foráneo

Aguascalientes, Ags.- Aunque la Feria Nacional de San Marcos representa un impulso económico para centenares de familias, los conductores del transporte colectivo foráneo quedan fuera de este grupo, ya que no perciben pérdidas ni ganancias en esta temporada.

Armando Santana Valdez, presidente del Enlace de Transporte Colectivo Foráneo en la entidad, comentó que no incrementa la demanda de pasajeros que durante el día, buscar visitar la verbena.

“En ese tema es mínimo lo que recibimos nosotros como transporte colectivo foráneo de la feria. Ya lo hemos experimentado, la gente que viene a la feria prefiere venir en su propio vehículo, entonces para nosotros no representa mayor trascendencia”, dijo.

Señaló que el servicio se presta de manera especial únicamente cuando grupos artísticos provenientes de los municipios van a participar en un escenario cultural, aunque indicó, eso ocurre de manera inusual.

En este sentido, recalcó que las combis no tienen la necesidad de extender sus horarios de trabajo, cómo sí lo hará el transporte colectivo urbano y los taxistas.

Por último, Santana Valdez agregó que el sector está a un 95% en cuanto al nivel de pasajeros que registraban previo a la pandemia, lo que consideró una notable recuperación gracias al regreso a clases.