Ganaderos locales serán afectados por eventual cancelación de corridas: Sedrae

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Habría perjuicios financieros para ganaderos locales de darse una eventual cancelación de las tradicionales corridas de toros, consideró Ernesto de Lucas Palacios, director de Ganadería en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae)

“Si eso se diera, afectaría a nuestros ganaderos de toro bravo. Tenemos entre ocho y diez (ganaderías). Porque al final del día, la crianza es muy específica y está diseñada para eso”, argumentó.

De Lucas Palacios refirió que la ganadería de bureles prolifera en mayor medida en regiones como la de Aguascalientes, debido a que no se puede concretar en zonas áridas o cercanas a las costas.

“La ganadería de lidia la ven ustedes en Zacatecas, Tlaxcala, San Luis Potosí y aquí en Aguascalientes también es en donde se produce el toro. El ganadero es muy tradicional, quiere a esos animales y están diseñados para ir a la plaza. Me queda claro que son seres sintientes, pero también las plantas lo son. Me parece que no debemos irnos a los extremos”, reiteró el funcionario de Sedrae.

La prohibición de corridas de toros tradicionales ha sido un tema recurrente esta semana a nivel nacional.