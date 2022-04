Gana México con rechazo a Reforma eléctrica: PRI

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional Antonio Lugo Morales, aseveró que el ganador con el rechazo a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido Morena y sus aliados de Verde Ecologista es México.

El dirigente del tricolor crítico la cerrazón del jefe de la nación para cabildear un tema de envergadura, uniendo a la oposición en su contra.

Mencionó que debe medirle el mandatario para temas como la reforma electoral o de la guardia nacional que no van a pasar en los términos que busca.

“Hoy la oposición está unida, esta firme y convencida de no dejar pasar aquello que pueda ir en contra de los mexicanos”, advirtió.

Al concluir Lugo Morales sostuvo que la población puede estar satisfecha donde de entrada no se le va a elevar el costo de la luz y se van a respetar los acuerdos internacionales que se tenían para privilegiar las energías limpias.