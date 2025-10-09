Gana László Krasznahorkai el Nobel de Literatura

Redacción

El escritor húngaro László Krasznahorkai se convirtió este jueves en el nuevo ganador del Premio Nobel de Literatura, reconocimiento a su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. Con 71 años, Krasznahorkai es el primer autor de Hungría en recibir el galardón desde Imre Kertész en 2002.

Varias de sus novelas, entre ellas Satantango y The Melancholy of Resistance (“Melancolía de la resistencia”), fueron adaptadas al cine por el director húngaro Béla Tarr. El jurado del Nobel destacó su “mirada artística completamente libre de ilusiones, que ve a través de la fragilidad del orden social, combinada con su inquebrantable fe en el poder del arte”, según Steve Sem-Sandberg durante la lectura del fallo.

Krasznahorkai, nacido en Gyula, Hungría, estudió derecho en Szeged y Budapest antes de dedicarse a la literatura, y ha viajado por Europa, Asia y América, residiendo en varios países. Su obra se caracteriza por largas frases que condensan absurdismo y grotesco, y ha sido descrito por Susan Sontag como el “maestro contemporáneo del Apocalipsis”.

El escritor ha sido crítico del gobierno húngaro, especialmente del primer ministro Viktor Orbán, aunque este último lo felicitó públicamente en Facebook, señalándolo como “el orgullo de Hungría, el primer ganador del Premio Nobel de Gyula”.

A lo largo de su carrera, Krasznahorkai ha recibido numerosos galardones, incluyendo el Man Booker International en 2015 y el Premio Nacional del Libro para Literatura Traducida en EE. UU. en 2019 por El barón Wenckheim vuelve a casa. Ha sido amigo del poeta estadounidense Allen Ginsberg, y su estilo literario ha sido reconocido por su habilidad para transformar frases extensas en experiencias narrativas que oscilan entre lo solemne y lo disparatado.

El Nobel de Literatura es el cuarto de los premios anunciados esta semana, después de los galardones en medicina, física y química. La entrega oficial se realizará el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, y el premio incluye 11 millones de coronas suecas (casi 1,2 millones de dólares), una medalla de oro de 18 quilates y un diploma.