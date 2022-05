Galilea Montijo se integra a Netas Divinas

Redacción

Ciudad de México.-.-La conductora se mostró contenta por este nuevo reto en su carrera. Esta mañana, en el foro 4 de Televisa San Ángel se presentó la nueva temporada del programa “Netas Divinas”, con la sorpresa de que ahora se integra al proyecto Galilea Montijo.

Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Tellez y Daniela Magún le dieron la bienvenida a la tapatía, quien aseguró sentirse feliz por este nuevo reto en su carrera: “Ya me habían invitado pero por cuestiones no se podía, ahora que se acomodaron las cosas estoy feliz de la vida. Es un reto porque se que en este programa se dice de todo, pero de mi se ha dicho de todo, entonces por ese lado no tengo problema”, dijo.

La nueva ‘neta’ reveló que fue su esposo, el político Fernando Reina, fue una de las grandes motivaciones para que se uniera al programa; incluso, la aconsejó sobre cómo debía desenvolverse: “Él me dijo: ‘habla de todo sin pena ni nada, quiero que seas la auténtica Galilea si no, que flojera’”, agregó.

Por su parte, Consuelo Duval aclaró que no tiene una relación cercana con Montijo, pero negó que tengan cualquier tipo de problema: “Seamos sinceros, Galilea y yo no somos amigas, nunca nos hemos ido a tomar un café o echar tragos. Somos compañeras de trabajo pero ahora que estará acá con nosotros, les aseguro que nos verán seguido juntas”.

Las cinco conductoras se mostraron emocionadas por iniciar esta nueva temporada de la mano del productor Miguel Ángel Fox, quien aprovechó la oportunidad para desmentir que Galilea haya pedido algo especial por integrarse a la emisión de Unicable: “El cambio a San Ángel lo había pedido desde años atrás, y hasta ahorita se hizo. Pero Galilea no tuvo nada que ver en eso”, finalizó.

Con información de TVNotas