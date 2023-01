Galilea Montijo muestra su apoyo a Inés Gómez Mont

Redacción

Galilea Montijo, famosa conductora del programa Hoy de Televisa, decidió mostrar una vez más que es amiga de Inés Gómez Mont, quien lleva ya varios meses alejada del ojo público debido a que hay delitos fiscales que se le adjudican y que ella niega. Por ello, el mensaje de apoyo de Montijo a Mont una vez más está dando de qué hablar.

Y es que se creía que ambas habían terminado su amistad, pues en anteriores mensajes de Inés Gómez Mont, Galilea Montijo brillaba por su ausencia. Incluso, en una ocasión, la tapatía dijo que no hablaría nada sobre la conductora y que no tenía que hablar sobre el caso, pues no sabía de su paradero. En una publicación, Inés Gómez Mont habló de la fe de erratas tras desmentir que hay una orden de prisión en su contra.

Horas después, Inés Gómez Mont publicó la fe de erratas de Reforma, reconociendo que la nueva orden de aprehensión en su contra no existía. Por ello, Galilea Montijo no dudó en mostrarle su apoyo y expresarle lo mucho que la quiere.

“Te amo”, le escribió.

Como era de esperarse, la publicación y el mensaje de Montijo llamó la atención. Demostraron que su amistad sigue de pie.

La amistad de las conductoras sucedió de manera inesperada y por un mal comentario de parte de Inés. Todo comenzó cuando en una emisión de Hoy, Andrea Legarreta y Galilea hablaron mal de Pedro Sola, debido a esto, Inés salió en defensa de su compañero, ya que en ese entonces trabajaba en Ventaneando. Gómez Mont dijo que Montijo era una teibolera.

Tras estas declaraciones, Inés decidió buscar a Galilea para pedirle una disculpa, fue así que las conductoras se conocieron en un restaurante y limaron asperezas.

A través de un video que compartió Galilea en su canal de YouTube, las comadres hablaron sobre el inicio de su amistad y el comentario de la originaria de Guadalajara que ocasionó todo.

“Yo dije: ‘Ay Pedrita Sola, sigue tejiendo chambritas’ y cuando se me salieron esas palabras, confieso, si hay alguien que me cae bien de ese programa es Pedro Sola. Recuerdo que ese día salí y quería conseguir el teléfono de Pedro y disculparme, no quería herirlo. Alguien me consiguió su teléfono y le pedí disculpas”, contó Galilea Montijo.

Galilea también recordó el comentario que hizo Inés Gómez Mont sobre ella.

“Eso desató el comentario de Inés y yo no la conocía, pero es normal que se enoje defendiendo a alguien en el trabajo y así lo entendí”, contó la conductora de Hoy.

Después, fue el turno de Inés, quien desde hace tiempo tuvo que operarse por unos tumores cerebrales, de contar lo que había sucedido en Ventaneando cuando habló mal de Galilea.

“Es que cuando estábamos en el piso nos pasan el video de donde tú y Andrea Legarreta hablaban de Pedro y para él el tema de la homosexualidad siempre fue muy delicado. Al momento que vemos que agreden a Pedrito pues soy muy defensora de los míos, me adueñe de la bronca y pues ahí te va doña teibolera”, recordó Inés Gómez Mont.

A pesar de que fue un mal comentario, Inés Gómez Mont aceptó que hizo mal y que intento pedirle una disculpa a Galilea.

“Abrí la boca y creo que me pasé, lastimé a la mamá, abuelita, la familia, me dio muchísima vergüenza. Me sentí muy mal y pasaron meses y yo te soñaba que te pedía perdón. Todo coincidió cuando veo al esposo de Galilea, lo conocía de hace muchos años y le habló a Galilea para pedirle perdón”, mencionó Gómez Mont.

En esa llamada telefónica que Inés le hizo a Galilea, acordaron en que irían a un restaurante para conocerse y arreglar los malos entendidos.

“Así le pedí a Galilea una oportunidad de conocernos y que no pensara mal de mí. Le decía que es una mujer que admiro muchísimo, así hubieras sido teibolera porque todos los oficios son respetables. Eres una guerrera, trabajadora, que ha sacado adelante a una familia”, le dijo Inés a Galilea.

En el video, Galilea Montijo comentó que es lo que admira de Inés, algo que demuestra el gran cariño que le tiene.

“Cuando empiezo a salir con mi esposo me dice que conocía a Inés Gómez Mont, que a ver cuándo salíamos con ella. Yo le dije que había tenido una llamada con ella y que nos debíamos unos tragos. Eres la más fiestera, te encantan los amigos y con el tiempo descubrí que eres una gran persona, eres la sorpresa de mi vida”, añadió Galilea Montijo.

“Te veo como esa leona que arropas a la gente que quieres y sacas las garras, esa es la razón por la que somos amigas. Yo le agradezco a la vida que me ponga a gente y amigas como a ella, que cuando aman de verdad se lo ves en los ojos”, mencionó la conductora de Hoy.

Con información de Milenio Noticias