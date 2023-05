Galilea Montijo habla sobre su romance con Isaac Moreno

Redacción

Ciudad de México.-Galilea Montijo fue recientemente vista tomada de la mano y divirtiéndose por la playa de Quintana Roo junto al modelo español Isaac Moreno, por lo que la conductora contó que aún no saben si su relación prosperará.

“Estoy bien, contenta. Salimos, nos estamos conociendo; ojalá que se dé y si no se da muchachos, les dije el otro día ‘me divorcié no me (es)capé’”, contó entre risas.

Ahora está soltera luego de su ruptura con Fernando Reina, por lo que detalló que “me verán saliendo con uno, con otro” y pidió dejar de inventar historias detrás de la ruptura, como una supuesta infidelidad, pues no le gustaría que su hijo lo viera.

Explicó que ahí se conocieron y confesó que pensó “qué guapo chavo (…) pero no es de hola, mucho gusto, eres mi amante, vamos a salir (…) Y no es un chavito eh, tiene 42 años. Y si fuera también más chavito ¿qué tiene?”, agregó a Sale el Sol.

Galilea Montijo pide derechos para las mujeres

Tras la polémica sobre su romance, Montijo dijo que las mujeres tanto como los hombres pueden rehacer su vida amorosa sin ser criticados o juzgados.

“Si un hombre se divorcia, anda con alguien y se lo aplauden. No está padre que a uno como mujer la siga tachando la sociedad porque te divorcias y sales con alguien, ¿perdón? También tenemos derecho las mujeres a lo que sea igual que los hombres”.

Como en ocasiones anteriores, volvió a pronunciarse sobre su expareja. “En esta historia de Fer y mía no hay cosas raras. Hay mucho cariño de por medio; tenemos 3 hijos que queremos, que amamos. Él, por sobre todas las cosas, siempre va a ser el papá de mi hijo, sus hijos siempre van a ser mis hijos. Ante todo siempre hay respeto”.

Con información de El Financiero