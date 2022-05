Galilea Montijo confiesa que todas sus parejas fueron tóxicas

Redacción

Galilea Montijo se integró al programa “Netas Divinas” junto a Daniela Magún, Paola Rojas, Natalia Téllez y Consuelo Duval.

En su primer programa, la conductora reveló fuertes detalles sobre las relaciones de pareja que ha tenido a lo largo de su vida.

“Fueron tóxicas de alguna u otra manera porque lo permití; pensé que así eran, me daba miedo estar sola, porque yo llegué aquí a los 18, 19 años, porque gané un concurso de belleza en 1993, entonces llego sola a una ciudad donde no tenía amigos, no conocía a nadie, me daba miedo estar sola”, mencionó la famosa.

Aunque señaló a sus exparejas, Galilea también reconoció que ella también permitiía que sus relaciones fueran tóxicas debido al temor de permanecer sola. Sin embargo, dijo que ya no se preocupa por discutir.

“La mayoría han sido muy tóxicas porque uno las permite, te gustan, no quieres estar sola. Ya casada sí tenemos nuestras discusiones, pero me di cuenta que sí me da mucha hueva pelear; sí contestó porque se me sube el barrio, hasta que te das cuenta: ‘¿A dónde voy a llegar en la discusión? A nada’, sí me estoy volviendo vieja, ya me da mucha hueva”, agregó.

La famosa indicó que está en tratamiento para evitar buscar ese tipo de parejas, motivo por el que desde hace cuatro años no se siente lista para amar a alguien, ya que no está lista para dejar de pagar por el amor.

Con información de TV Notas