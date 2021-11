Galilea Montijo aclara si tiene o no problemas maritales

Redacción

Ciudad de México.- Tras varios rumores que apuntaban a problemas maritales y hasta un divorcio, la conductora Galilea Montijo decidió pronunciarse respecto a ello.

A su llegada a un evento a la Ciudad de México, los reporteros le preguntaron sobre dónde se encontraba su marido Fernando Reina y ahí, aseguró que la ‘abandona’ porque no le gusta acompañarla a espacios relacionados con la farándula.

“No le gusta andar conmigo, a mí me hubiera encantado, las pocas veces que lo han visto es porque yo lo jalo pero no le gusta acompañarme a alfombras ni a eventos porque aparte me dice: ‘te voy a dejar solita que disfrutes, yo me quedo con el niño’ y eso se lo agradezco mucho”

Por otra parte, aseguró que se encontraba mejor en temas de salud, luego de que reveló que tenía problemas de hipertensión y problemas del corazón.

“Todo bien, gracias a Dios, todo controlado. Ahorita me escuchan un poquito mormada porque me acabo de vacunar contra la influenza y sí me pegó un poquito pero todo bien. Solo es un pequeño catarrito, nada más, pero lo de la hipertensión ya está controlado”.

Finalmente, al hacer balance de este 2021, la conductora sorprendió diciendo que para ella fue un pésimo año.

“Ay ya… este año que se termine en todos los sentidos. En pérdidas, en lo económico, en el trabajo… ha sido un año muy difícil en todos los sentidos pero gracias a Dios aquí estamos… la salud es lo que importa y te da como jaloncitos”.

Con información de Tribuna