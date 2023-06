Galilea Montijo acepta padecer ansiedad tras su divorcio

Redacción

México.- Galilea Montijo reconoció que ha tenido episodios de ansiedad, tras anunciar en marzo pasado que se divorció de Fernando Reina Iglesias, después de más de 10 años de matrimonio.

Cabe comentar que en lo que va del 2023, Galilea Montijo ha experimentado una cantidad de significativos cambios en su vida que, aunque no han interferido con su vida profesional como una de las conductoras de televisión con mayor exposición en México.

Es de mencionar que además del duelo que ha vivido tras la ruptura con su pareja y la inminente entrada a la adolescencia de su hijo Mateo, Gali ha estado bajo los reflectores por la posibilidad de que haya iniciado una nueva relación sentimental con un modelo español; temas que han causado una carga emocional en la también actriz.

Aunque, vale mencionar que de todos los recientes sucesos, el que menos parece representar un peso para Galilea es que el pasado 5 de junio cumplió 50 años, ya que para ella la edad es sólo un número y, en realidad, la vitalidad depende de cómo vive su vida cada persona.

Fue durante la emisión más reciente del programa Netas Divinas, que Galilea Montijo compartió con sus compañeras Consuelo Duval, Daniela Magún y Natalia Téllez, que su divorcio le ha ocasionado episodios de ansiedad; situación que, según explicó, se agrava por las noches; y aunque reconoció que siempre ha tenido una personalidad “ansiosa”, explicó cómo es que en días recientes ha tenido que enfrentar a sus “monstruos”.

Según dio a conocer El Universal, la conductora enfatizó sobre cómo ha reaccionado su mente ante el nuevo panorama de su vida, y dijo: “semanas después de mi divorcio, comencé con ansiedad. Digo, uno siempre ha sido ansioso, pero sobre todo esas noches cuando se vienen esos monstruos de: ‘¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Está bien, no está bien?’”, comentó en el programa. “¿Cómo le pongo límites a esta mente, no?”.

Aunado a ello, Galilea aceptó que los límites que le pone su hijo Mateo, por estarse acercando a la adolescencia, la hacen confrontarse con el (inevitable) paso del tiempo; de ello abundó “mi hijo me ha puesto muchos límites y empiezan desde ‘Mamá, ¿te puedes salir de mi cuarto?’”, contó la conductora, a quien le hizo eco Consuelo Duval, quien es mamá de dos jóvenes, y conoce a la perfección los sentimientos que vive actualmente su compañera.

Por cierto que en redes sociales, los comentarios que generaron las “netas” de Galilea Montijo señalaban que más que ansiedad, lo que experimenta es el miedo natural a un cambio drástico; además de retomar el tema de que ya no está sola, por la posibilidad de que se esté dando una nueva oportunidad en el amor junto al modelo español, Isaac Moreno, de quien Gali dijo que “no es un chavito”.

*Con información de Quién.