Gala Montes lanza indirecta a su mamá por la entrevista con Adrián Marcelo

Redacción

La actriz Gala Montes subió una historia en Instagram con un mensaje que muchos interpretaron como dirigido directamente a su madre Crista.

“Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces, ya se me pasará”.

Además, acompañó la imagen con la canción “Ni parientes somos”, interpretada por Los Tigres del Norte.

La publicación generó una ola de comentarios en apoyo a Gala. Muchos usuarios le dejaron mensajes de solidaridad, destacando la valentía de enfrentar este momento difícil.

“Te amamos y siempre contigo. Que ni parientes somos, pero te llevamos en el alma, en la mente y en el corazón”.

Gala y su madre se mantienen distancias. Aún más ahora que la madre de la actriz le concedió una entrevista a Adrián Marcelo. La actriz y el influencer tuvieron disputas públicas en un reality show, donde la primera acusó a Marcelo de ejercer misoginia, violencia verbal y mental, además de haberla amenazado.

A pesar del paso del tiempo, el enfrentamiento no ha terminado. Ahora, el influencer regiomontano decidió entrevistar a Crista Montes, madre de Gala, en un intento por escalar nuevamente la controversia.