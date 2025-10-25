Gabriel se paseaba con un cuchillote en la colonia Progreso y fue detenido

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En poder de un arma prohibida fue detenido a un sujeto que fue detectado en el marco del Operativo Pescador que se desarrolla en cada uno de los municipios de nuestro Estado, en esta ocasión la captura se registró en la Colonia Progreso Norte del municipio de Pabellón de Arteaga, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Uniformados de la corporación estatal en coordinación con policías preventivos del municipio de Pabellón de Arteaga que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en el Operativo Pescador, detectaron sobre la calle Cesário Ruiz Reyes en la Colonia Progreso Norte a una persona de sexo masculino que al percatarse de la presencia de los policías se dio a la fuga corriendo,.motivo por el que fueron tras él dándole alcance metros adelante.

El individuo dijo responder al nombre de Gabriel N de 20 años de edad, durante la inspección corporal preventiva que le practicaron entre sus pertenencias la detectaron un arma blanca tipo cuchillo, con hoja metálica de aproximadamente 18 cm de longitud.

Finalmente, Gabriel N fue trasladado junto con el arma prohibida que le detectaron ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Vicefiscalía de Control Regional del municipio de Pabellón de Arteaga.