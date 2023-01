Futuro del agua debe estar en manos de expertos y no politizarse: Economistas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Colegio de Economistas se pronunció porque el ayuntamiento escuche a todas las voces incluida a esta organización para la evaluación sobre el nuevo modelo del agua que habrá de operar en la capital al concluir el contrato de Veolia.

María del Carmen Corchado, coordinadora de Desarrollo Económico en el colegio de especialistas, refirió que la determinación final debe estar en manos de expertos y no politizarse.

“Se deben abrir a la participación de expertos, si no se aplica una vinculación entre los que tienen el conocimiento y los que toman las decisiones se va a seguir cayendo en errores que en el caso dl agua podemos lamentar”, advirtió.

Al final la especialista en temas económicos sostuvo que el agua no es un asunto menor y mucho menos tomarse a la ligera al estar en juego el futuro de Aguascalientes.