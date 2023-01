Futbolistas extranjeros hablan de la inseguridad en México en privado: Lichnovsky

Redacción

Nuevo León.- Los hechos ocurridos en Culiacán, México, ha repercutido en todo el país, incluido el futbol mexicano que tiene programado el inicio del torneo Clausura 2023 para este viernes estadio Victoria, siendo Aguascalientes pues Necaxa quien recibirá al Atlético de San Luis Potosí en el estadio victoria

Opinando sobre la inseguridad, el defensa de los Tigres, Igor Lichnosvsky, reveló que existe preocupación dentro de la plantilla felina por los actos violentos en ese territorio, sin embargo, dejo claro que este tipo de temas se deben hablar en privado.

Cabe recordar que el partido entre Mazatlan FC y León, correspondiente a la jornada 1 del Clausura 2023 a disputarse este viernes 7 de enero a las 22 horas ET, fue pospuesto para garantizar la seguridad de los presentes.

“En esos casos lo prudente es hablarlo entre los jugadores internamente, que no exista esto públicamente para que se determine una decisión grupal en privado para que no sea una sola la persona señalada, que en mi caso soy yo, y una vez que se decida algo hablar con la liga para tomar la mejor decisión. No es sabio dar aquí mi opinión”, dijo el chileno en conferencia de prensa.

Tigres hará su debut en el torneo Clausura 2023 el próximo domingo 8 de enero ante Santos Laguna en el estadio Corona, en lo que podría ser el debut del uruguayo Fernando Gorriarán, quien enfrentaría a su ex equipo. Diego Cocca no podrá contar con el defensa Samir Caetano, por suspensión.

Con información de mundo deportivo