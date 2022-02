Futbolista de Aguascalientes busca destacar en la 2a División de España

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- Alex Iñaki Lara Gonzalez de 21 años oriundo de esta tierra, juega en el futbol de España en el club Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, equipo de Segunda División y se desempeña como medio campista de contención.

En entrevista via telefónica con El Clarinete relató que “desde chico siempre le llamó la atención el soccer y comencé a jugar en varias escuelas de futbol de Aguascalientes”.

Luego de su buen rendimiento fue becado por el Instituto Latinoamericano Miguel de Cervantes, después entró a la Universidad Panamericana, sin embargo su estancia en dicha institución fue por poco tiempo debido a que optó por entrar a la Universidad Cuauhtémoc ya que esta escuela buscaba deportistas comprometidos.

“Finalmente terminé mis estudios en la carrera de Kinesiología”, dijo Lara Gonzalez.

Acto seguido Lara agregó que “la única meta que tenía en mente era terminar su carrera profesional, sin embargo había compañeros de esta misma institución que le veían cualidades para jugar en un club de alto rendimiento, y una vez me comentó un amigo (Aldo del Razo) que iba a ver visorias en los Coyotes de Tlaxcala (equipo de la liga de Expansión MX) y sí me quedé, pero luego en el mismo club me dijeron que no tenía experiencia en el fútbol profesional y me mandaron a otro equipo filial qué fue al equipo de Ciervos para agarrar experiencia”.

Finalmente mencionó que en Ciervos “estuve ahí hace un año, luego me llamaron de Tepatitlán de Morelos en la liga de Expansión MX y después se me dio la oportunidad de venir a desempeñarme en la Segunda División del fútbol español”, concluyó el jugador pabellonense.