Aguascalientes
1 septiembre, 2025
Fundación Carlos Slim abre convocatoria de becas

Redacción

La Fundación Carlos Slim abrió este 1 de septiembre la convocatoria anual de su programa de becas, que busca impulsar el desarrollo académico de estudiantes y brindar apoyos económicos y tecnológicos a las familias de Grupo Carso.

Desde 2009, la organización ha mantenido una estrategia de apoyo a jóvenes a través de diferentes programas. Entre ellos destaca la Beca de Investigación en Salud, que otorga pagos de hasta 5 mil pesos a los becarios para fortalecer proyectos en ese ámbito.

De manera particular, la fundación opera la Beca Digital Carso, destinada exclusivamente a los hijos de empleados de Grupo Carso que cursan primaria, secundaria o preparatoria. Este beneficio incluye la entrega de una computadora de escritorio y una bonificación en el servicio Infinitum, aplicable a cualquier paquete y velocidad contratada.

El proceso de inscripción se realiza cada año del 1 al 30 de septiembre. Los interesados deben llenar la solicitud disponible en la página oficial de la Beca Digital Carso, imprimirla y entregarla en el área de Recursos Humanos donde labora el padre o madre trabajador, acompañada de la documentación requerida.

Entre los requisitos se encuentran: ser alumno regular de educación básica o media superior, acreditar promedio aprobatorio en el ciclo anterior, presentar constancia de inscripción en hoja membretada y boleta de calificaciones, así como comprobante reciente de servicio Telmex y credencial vigente del trabajador. En el caso de primaria y secundaria, algunos requisitos no aplican.

Con esta iniciativa, la Fundación Carlos Slim busca fortalecer la continuidad educativa de los hijos de sus colaboradores y acercarles herramientas digitales que faciliten su aprendizaje.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre, fecha límite para entregar la documentación correspondiente.